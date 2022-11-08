Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 02:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı
[Fotograf: DHA]
İstanbul TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangına söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Ümraniye'de TEM Otoyolu üzerinde Ankara istikametine seyir halinde bulunan otomobil, saat 01.00 sıralarında seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı.
Sürücü otomobili güvenlik şeridine çekerek kendini dışarı atarken, yanan otomobile yoldan geçen sürücüler müdahale etti. Bir süre yangın tüpleri ile alevleri söndürmeye çalışan sürücüler, yangını söndürmeyi başaramadı. Alevler daha sonra otomobili tamamen sardı.
[Fotoğraf: DHA]
Olay yerine gelen itfaiye erleri ise itfaiye aracında yaşanan teknik sorun nedeniyle su bidonları ile yangına müdahale etti.
Otomobil, yangının ardından kullanılamaz hale geldi.
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