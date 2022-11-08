Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 00:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
FSM Köprüsü lösemi farkındalığı için turuncuya büründü
[Fotograf: AA]
İstanbul Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, lösemi hastalığına dikkati çekmek amacıyla turuncu ile ışıklandırıldı.
Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), 2-8 Kasım'da çeşitli etkinlikler düzenliyor.
Etkinlikler kapsamında FSM Köprüsü turuncu renge büründürüldü.
Akşam saatlerinde başlayan ışıklandırma gün ağarıncaya kadar sürecek.
Etiketler: İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Lösemi
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