Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'daki otobüs kazasında yaralanan 32 kişiden 30'u taburcu edildi
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 32 kişiden 30'u taburcu edildi.
Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarındaki kazada yaralanan yolculardan 30'u taburcu edilirken, 2 kişinin kaldırıldıkları hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan, kaza sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alınan otobüsün sürücüsü Doğan K, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Doğan K. idaresindeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün önceki gün Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarında yolun sağındaki bariyerleri kırarak devrilmesi sonucu yolculardan 69 yaşındaki Ayşe Özdemir, 46 yaşındaki Dursun ve Kadriye Çakmak hayatını kaybetmiş, 32 kişi yaralanmıştı.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
Son Haberler
- 10:10
- 10:05
- 10:05
- 09:56
- 10:04
Sıradaki Haber
35 kişiden 14 milyon lira dolandıran şüpheliler yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz