Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Maden ocağında iki kayanın arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Konya'da maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Konya'da, Çayırbağı Mahallesi'ndeki maden ocağında bir kişi, iki kayanın arasına sıkıştı. Bölgeye AFAD ve Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden ekipler, İlyas Köken'in iki kayanın arasında sıkışarak yaşamını yitirdiğini belirledi.
[Fotoğraf: AA]
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Köken'in cenazesi, AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak morga konuldu.
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