Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde yaşayan Esra Aşık’ın 3 yaşındaki oğlu Mert Furkan, arkadaşlarıyla birlikte evinin önünde oyun oynadığı sırada sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Oyun oynayan diğer çocuklar koşarak kurtulurken Mert Furkan ise köpeğin saldırısı neticesinde yaralandı. Başında, dudağında, elinde, kolunda ve yüzünde derin çizikler ve yarıklar oluşan küçük çocuk, birlikte oyun oynadığı çocukların haber vermesi üzerine olay yerine gelen vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Küçük çocuk, olay yerine çağrılan ambulans ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Mert Furkan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Köpeğin saldırısından dolayı büyük korku ve panik yaşayan Mert Furkan, “Köpek ısırınca kaçtım, ablalar beni kurtardı” diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

“Oğlumun eli yüzü parçalanmış ama şükrediyorum”

Yaşanan olayı anlatan anne Esra Aşık ise, “Araç ilçesinde çok fazla köpek var. Çevre ilçelerden ya da köylerden ne kadar başıboş köpek var ise getirilip buraya atılıyor. Ben çalıştığım için oğlum, çıkmaz sokakta kaynanamın yanında kalıyor. Kapının önünde ablası ile birlikte oğlumla yaşıt 2-3 tane daha çocuk oyun oynuyormuş. O sırada bisiklete binerken köpek herhalde bisikletin sesinden huylandı, çocuğuma saldırmış. Ben yine bununla atlattığı için şükrediyorum. Daha fenası da olabilirdi. Çocuğumu şu anda kaybetmiş de olabilirdim. Ben hayvan düşmanı bir insan değilim, hayvanseverlere de çok fazla saygım var. Tek istediğim boş bir araziye köpekler için yer yapılsın istiyorum. Orada köpekleri beslesinler, orada istedikleri kadar köpeklere baksınlar istiyorum. Başka birisine de saldırabilirdi. Yetkililerden yardım istiyorum, köpeklere bir barınak yapsınlar” dedi.

[Fotoğraf: İHA]

“Köpek gördüğü yerde oğlum kaçacak yer arıyor”

Oğlunun yüzünde dikiş izlerinin kaldığını söyleyen Esra Aşık, “Dudağı zaten parçalandı, alnında iki tane dikiş var. Elinde de dikiş izi kaldı. Psikolojisi deseniz zaten bozuldu. Köpek gördüğü yerde oğlum kaçacak yer arıyor” diye konuştu.

“Köpeklerin yüzüne çocuğumu okula gönderemiyorum”

Okul çevresinde her zaman 15 civarında köpekğin olduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Numan Çalış da, “Bunlardan benim çocuklarım geçemiyor. Burada Halk Eğitim Merkezi'nin okulu da var. Okula da geçemiyorlar. Ben evden görüyorum. Araç Belediyesi başta olmak üzere ilimizin önde gelenlerinden, yetkililerden bu işe bir çözüm bulmalarını istiyorum. Benim çocuğum ortaokul 5’inci sınıfa gidiyor. Sabahları kalkıyorum oğlum hadi okula git diyorum, baba şuradaki köpeklerden ben geçemiyorum. Beni oradan geçir, oradan sonrasını ben giderim diyor. Daha dün sabah da bana saldırdılar burada. 14-15 tane köpek burada bekliyor. Okula giderken herhangi bir çocuğa köpekler saldırsa bunun hesabını kim verecek, bu işin vebalini kim taşıyacak. Tamam, hayvanseverlere saygımız var ama bu duruma da birilerinin çözün bulması gerekiyor” şeklinde konuştu.

[Fotoğraf: İHA]

“Köpekler, çocuklarımıza saldırıyor, biz bu işten mustaribiz”

Köpeklerin okul ve cami önlerinde beslenmesinin yanlış olduğunu söyleyen Araç Çay Mahallesi Muhtarı Musa Soydan ise, “Çarşamba günü evinin önünde oynayan küçük bir çocuğumuza köpekler saldırdı. Köpekler, çocuğun yüzünü, elini ve kolunu parçaladı. Biz bu işten mustaribiz, yetkililerden çözüm bekliyoruz. Bu olaylar üç aydır mahallemizde devam ediyor. Üç ay içinde üç tane çocuğumuza köpekler saldırdı ve çocuklarımız yaralandı. Olumsuz yerlerde olumsuz şekilde hayvanlar besleniyor. Biz, hayvanlara karşı değiliz. Ama cami, okul ya da kamu kurumlarının önlerinde hayvanların beslenmesini doğru bulmuyorum. Çünkü buralarda insan sayısı fazla oluyor. Mahallemiz perişan, bu olaylardan ötürü. İnsanlar sürekli çareler arıyorlar. Bana veya yetkili kurumlara söylüyorlar. Bu konuda devletimizden yardım talep ediyorum. İlgilenmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.