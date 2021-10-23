Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı
İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtıp banka hesaplarının terör örgütleri tarafından ele geçirildiğini söyledikleri kişileri dolandıran 4 şüpheli yakalandı.
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtan bazı kişilerin, banka hesaplarının terör örgütleri tarafından ele geçirildiğini ve bu teröristlerin yakalanması için kendilerine para verilmesi gerektiğini söyledikleri kişileri 175 bin lira dolandırdıklarını tespit etti.
Polis ekipleri, dün kentte düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: İstanbul Dolandırıcılık Polis
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