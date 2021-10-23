Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 09:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da 21 Eylül ve 21 Ekim tarihleri arasında akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere 5 ayrı adreste operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 73 bin 500 litre kaçak yağ ele geçirildi.
İstanbul'da, polis ekipleri, Tuzla, Ataşehir, Pendik ve Bağcılar'da kaçak akaryakıtların piyasaya sürüldüğü ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından 21 Eylül ve 21 Ekim tarihleri arasında belirlenen 5 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekiplerince adreslere yapılan baskınlarda, piyasaya sürülmeye hazır vaziyette toplam 73 bin 500 litre kaçak "10 Numara Yağ" ve kaçak akaryakıt taşımacılığında kullanıldığı değerlendirilen 3 araç ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
Şüphelilerden 1'i ise sevk edildiği mahkemece adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Etiketler: İstanbul Kaçakçılık
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