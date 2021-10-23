Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 40 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 40 düzensiz göçmen yakalandı. 'Göçmen kaçakçılığı' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.
"Göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan U.A. ve M.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kocaeli
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