Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu'ndan ABD ürünlerine boykot

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli ve yerli duruşa örnek olması amacıyla üyelerine ABD menşeli gazlı içecek, temizlik ve gıda ürünleri kullanılmaması konusunda genelge gönderdiklerini söyledi.

Yenice, ABD'nin Türkiye'ye yönelik başlattığı yaptırımlara ve piyasalara yönelik "spekülatif atağı"na karşı lokantacı ve pastacı sektörü olarak ABD menşeli ürünleri boykot edeceklerini ifade etti.

"Milli içeceğimiz olan ayran, şalgam ve yerli gazoz tüketilmesini öneriyoruz"

Bu kapsamda üyelerine genelge gönderdiklerini belirten Yenice, böyle bir genelgeyi hazırlarken kendilerine en büyük desteği esnafın verdiğini anlattı. Yenice şöyle konuştu:

"Türk ekonomisinde önemli bir yere sahip olan lokantacılık ve pastacılık sektöründe ABD menşeli gazlı içecek, temizlik ve gıda ürünleri satışına karşı üyelerimizi ve halkımızı maddi ve manevi direnişe davet ettik. Bu amaçla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli ve yerli duruşa destek amacıyla üyelerimize ABD menşeli gazlı içecek, temizlik ve gıda ürünleri kullanılmaması konusunda genelge gönderdik. Özellikle ABD menşeli gazlı içeceklere karşı milli içeceğimiz olan ayran, şalgam ve yerli gazoz tüketilmesini öneriyoruz. ABD menşeli ürünlerin obeziteye neden olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu vesileyle Türk mutfağının sağlıklı beslenmesinin de gündeme gelmesini arzu ediyoruz."

"Her zaman devletimizin yanındayız"

ABD ürünlerine yönelik boykotun yerli sanayinin gelişmesi açısından önemli olduğuna dikkati çeken Yenice, lokantacı ve pastacı esnafı olarak her zaman devletin yanında olduklarını vurguladı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı çok önemli bir direnişi ortaya koyduklarını dile getiren Yenice, "Vefakar ve cefakar esnafımızın bu konuya önemli bir direniş göstereceğine yürekten inanıyorum. Onların bizi yıkmaya, bölmeye, parçalamaya ve diz çöktürmeyi güçleri yetmeyecek. Türk esnaf ve sanatkarı olarak Ahi Evran geleneği ve direnişimizle, her türlü zorluğa karşı ayakta kalışımızla ülke ekonomisine çok büyük katkı koymuş bir kesimiz." dedi.

"ABD menşeli gazlı içecek satılmamaktadır" afişi asılacak

Görünür alanlara "Bu iş yerinde Amerikan menşeli gazlı içecekler satılmamaktadır. Sadece yerli ve milli içeceklerimiz satılmaktadır" yazan afiş asacaklarını aktaran Yenice, hazırladıkları genelgeyi 81 ildeki oda başkanlarına gönderdiklerini ayrıca müşterilere de bu konuda bilgi vermeye başladıklarını kaydetti.

Yenice, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına her zaman kulak vereceklerini ve onu asla yalnız bırakmayacaklarını dile getirdi.

"Müşterilerimize öncelikle ayran ve yerli üretim gazoz öneriyoruz"

İzmirli lokantacı Murat Ulubay da Federasyonun, ABD ürünlerinin kullanımına karşı aldıkları boykot kararına tam destek verdiğini söyledi.

Türkiye'ye karşı yapılan bu haksız uygulamalara karşı geleceklerini ifade eden Ulubay, "Müşterilerimize öncelikle ayran ve yerli üretim gazoz öneriyoruz." dedi.

Mehmet Ak da lokantacı esnafının bu konuda ciddi bir duruş sergileyeceğine inandığını söyledi.

Ahmet Günay Selek ise Lokantacılar Federasyonu kararını desteklediklerini ifade ederek, "Artık lokantalarda ayran içeceğiz. ABD'nin Türkiye'ye yaptığı haksızlıktan sonra bizler de bu ülkenin mallarını boykot ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA