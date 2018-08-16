FETÖ zanlısı firari subaylar sahte kimlikle yakalandı

Ankara Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen ve örgüt üyeliğinden arandıkları belirtilen üsteğmen ile binbaşının, Altındağ'da bir iş yerine gelip gittikleri ihbarı üzerine harekete geçti.

Altındağ Ulubey Mahallesi'nde bir unlu mamüller dükkanına operasyon düzenleyen ekipler, üzerlerinde Utku U. ve Ramazan Ç. adına düzenlenmiş sürücü belgesi taşıyan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İncelemede kimliklerin sahte olduğu, Ramazan Ç. adına düzenlenmiş kimliği eski üsteğmen Mümtaz Ç.'nin kullandığı anlaşıldı. Mümtaz Ç.'nin, Kilis Jandarma Komutanlığı'nda görevliyken FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edildiği ve Kilis Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ silahlı terör örgütü üyeliğinden arandığı ortaya çıktı.

Ekipler, Utku U. adına düzenlenmiş sahte kimliği taşıyan şüphelinin ise eski binbaşı Özkan K. olduğunu belirledi. Özkan K.'nin, FETÖ üyesi olmaktan mesleğinden ihraç edildiği ve aynı suçtan Almus Sulh Ceza Hakimliğince arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin, terör örgütü üyeliği, resmi belgede sahtecilik ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefetten savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA