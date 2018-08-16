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Mardin'de PKK operasyonu: 10 gözaltı

Mardin Kızıltepe ve Artuklu'da terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Mardinde PKK operasyonu: 10 gözaltı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe ilçesinde terör örgütü adına faaliyetlerde bulundukları, örgütün Suriye uzantısı YPG/PKK'ya silah, patlayıcı, mühimmat ve eleman aktarımı faaliyetlerinde aktif şekilde yer aldıkları belirlenen 3 şüpheliyi yakaladı.

Artuklu ilçesinde de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından örgüt adına faaliyetlerde bulundukları değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
 

Etiketler: terör, PKK, operasyon, Mardin
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