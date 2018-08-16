Mardin'de PKK operasyonu: 10 gözaltı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe ilçesinde terör örgütü adına faaliyetlerde bulundukları, örgütün Suriye uzantısı YPG/PKK'ya silah, patlayıcı, mühimmat ve eleman aktarımı faaliyetlerinde aktif şekilde yer aldıkları belirlenen 3 şüpheliyi yakaladı.
Artuklu ilçesinde de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından örgüt adına faaliyetlerde bulundukları değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA