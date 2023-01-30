Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 16:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Limana demirleyen balıkçılar 6 köpeği ölü buldu
[Fotograf: İHA]
Sinop'un Ayancık ilçesindeki İstifan Limanı'na demir atan balıkçılar, 6 köpeği ölmüş halde buldu.
Sinop'un Ayancık ilçesindeki İstifan Limanı'na demir atan balıkçılar, limanda gezdikleri sırada 6 köpeği ölmüş vaziyette buldu.
Ayancık limanına demirleyen balıkçı Serbülent Öksüz, Ayancık İstifan Limanı'nda 6 köpeği ölü halde bulduklarını, diğer köpeklerin de açlıktan ve hastalıktan ölmek üzere olduğunu belirtti.
Öksüz, "Sinop İstifan Limanındayız, yaklaşık 10 gündür buradayız. Bakıyoruz elimizden geldiği kadar ama 10 gündür yavrular ölüyor. Buna müdahale edilmesi gerekiyor, bir kısmı da hasta. İlgili birimlerden yardım talep ediyoruz köpeklerle ilgili. Burada 6 tane yavru öldü, yazık günah" diye konuştu.
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