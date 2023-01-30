Sinop'un Ayancık ilçesindeki İstifan Limanı'na demir atan balıkçılar, limanda gezdikleri sırada 6 köpeği ölmüş vaziyette buldu.

Ayancık limanına demirleyen balıkçı Serbülent Öksüz, Ayancık İstifan Limanı'nda 6 köpeği ölü halde bulduklarını, diğer köpeklerin de açlıktan ve hastalıktan ölmek üzere olduğunu belirtti.

Öksüz, "Sinop İstifan Limanındayız, yaklaşık 10 gündür buradayız. Bakıyoruz elimizden geldiği kadar ama 10 gündür yavrular ölüyor. Buna müdahale edilmesi gerekiyor, bir kısmı da hasta. İlgili birimlerden yardım talep ediyoruz köpeklerle ilgili. Burada 6 tane yavru öldü, yazık günah" diye konuştu.