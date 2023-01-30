İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Seyhan Ökmen ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığının "Eğitime Yeniden Kazandırma Projesi" kapsamındaki saha taramalarında okula gitmedikleri belirlenen 15 yaşındaki Hülya ve 18 yaşındaki Gülbahar Parmaksız'ın ailesini ziyaret etti.

Arapçiftliği Mahallesi'ndeki evlerinde 5 çocuk sahibi Hacer ve Yılmaz Parmaksız çiftiyle görüşen yetkililer, anne-babayı, maddi olanaksızlıklar nedeniyle okula gönderemediklerini ifade ettikleri kızlarının eğitim hayatını sürdürmesi konusunda ikna etti.

Moda Tasarım Bölümü Kadın Terziliği alanına kaydı yaptırılan Hülya ve Gülbahar kardeşler, merkezde aldıkları eğitimle hem liseden mezun olma imkanı buluyor hem de moda tasarım atölyesinde yaptıkları pratikle iş hayatına hazırlanıyor.

Zor şartlarda yaşayan aile bireyleri için de girişimlerde bulunan yetkililer, okumayan bir özel çocuk ve 2 ablanın da eğitimlerine devam edebilmesi için çalışmalarını yürütüyor.

"İnşallah bundan sonrası çocuklarım için iyi olacak"

Baba Yılmaz Parmaksız, maddi zorluklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemediğini belirterek, "En başta ben sevindim, meslek sahibi olmalarını isterim. Allah devletimizden razı olsun. İnşallah bu tür imkanlar diğer ailelerin çocuklarına da umut olur" dedi.

Anne Hacer Parmaksız da çocuklarını okula gönderdiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Çocuklarının eğitimi bırakmalarına çok üzüldüğünü, kapılarının çalınmasının sevindirici olduğunu ifade eden anne Parmaksız, "İnşallah bundan sonrası çocuklarım için iyi olacak. Moda evimizin sahibi Esma Hanım da çabalıyor. Çocuklarım da çaba gösteriyor. Devletimiz imkan vermiş, evladını okutamayan ailelerimiz çocukları okullarına göndersin" diye konuştu.

"Beyaz sayfa gibiler"

Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Seyhan Ökmen de bugüne kadar bin 183 çocuğun eğitime kazandırıldığını aktardı.

Kurumlarında halihazırdaki 800 öğrencinin hemen hemen hepsinin işletmelerde çalıştığına değinen Ökmen, "Haftada 1 gün okula gidiyor, 5 gün işletmelerde çalışarak maaşlarını alıyorlar. 4 yılın sonunda ustalık belgesi alarak meslek lisesi diplomasına sahip olacaklar. Öğrencilerden isteyenler son sınıfta üniversite sınavlarına girebiliyor. İşletmelere herhangi bir yükü yok. Sigorta ve maaşlarını da biz yapıyoruz" diye konuştu.

Ökmen, eğitime kazandırılan çocukları ağırlayan işletmelerin de bu durumdan çok memnun kaldığını sözlerine ekledi.

Proje gönüllüsü moda gelinlik tasarım merkezi sahibi Esma Atay ise okul tarafından arandığında çok mutlu olduğunu anlattı.

Atay, gençlerin burada hem işi hem de hayatı öğreneceklerini kaydederek, "Beyaz sayfa gibiler. Arkadaşlarımız daha önce hiç makas tutmamışlar, yine de oldukça becerikliler. Verdiğim işi hemen kavrıyorlar. Keşke tüm ihtiyaç sahibi öğrenciler bu okullarda okusa. Ben durumdan oldukça memnunum" ifadesini kullandı.