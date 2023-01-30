Büyükşehir Belediyesi, 9 ilçede kapanan mahalle yollarını ulaşıma açmak için 220 araç ve 500 personel ile çalışma yürüttü.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 9 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 219 kırsal mahalle yolunu trafiğe açtı. Eski Kahramanmaraş-Göksun kara yolunun ise ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, karın etkili olduğu kentte tüm ekiplerin, vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için sahada olduğunu söyledi.

Kent genelinde yaklaşık 500 kişilik ekibin 220 araçla kapalı olan 219 kırsal mahalle yolunun tamamını ulaşıma açtığını aktaran Güngör, AKOM Çağrı Merkezi'ne düşen ihbarlara da anında müdahalelerin devam ettiğini bildirdi.​​​​​​​