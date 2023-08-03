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Türkiye
DHA 03.08.2023 15:38

Lastiği patlayan tırın cipe çarpması sonucu 2 kişi öldü

İstanbul'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlediği sırada lastiği patlayan tır, aynı yönde ilerleyen cipe çarptı. Kazada, cipte bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Lastiği patlayan tırın cipe çarpması sonucu 2 kişi öldü

Kaza saat 12.00 sıralarında Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İlyas Atçı yönetimindeki tırın sol ön lastiği seyir halindeyken patladı. Yolda zikzaklar çizen tır, Ali Rıza Çalışkan yönetimindeki yurt dışı plakalı ve içinde 5 kişilik gurbetçi bir ailenin bulunduğu cipe çarptı. Kazanın etkisiyle cip refüje savruldu. Cip sürücüsü Çalışkan araçta sıkıştı. Kazada tır şoförü İlyas Atçı ve cipte bulunan 5 kişi yaralandı.

Lastiği patlayan tırın cipe çarpması sonucu 2 kişi öldü

Anne ve çocuğu hastanede hayatını kaybetti

Araçta sıkışan ağır yaralı cip sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Cipte bulunan anne ve çocuğu hastanede hayatını kaybederken sürücü baba Ali Rıza Çalışkan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Lastiği patlayan tırın cipe çarpması sonucu 2 kişi öldü

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kullanılmaz hale gelen cip vinç yardımıyla kaldırıldı.

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İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Trafik Kazası
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