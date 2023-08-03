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Türkiye
AA 03.08.2023 14:06

Fiber kompozit bloklarla yapılan deprem konutlarında sona gelindi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, birbirine geçmeli fiber kompozit bloklarla inşa edilen köy evi ve 6 dairelik konuttaki çalışmalarda sona gelindi.

Fiber kompozit bloklarla yapılan deprem konutlarında sona gelindi
[Fotograf: AA]

Özel bir firma tarafından cam elyaf ve mineral tozu gibi geri dönüşüm malzemelerinden üretilen kompozit bloklarla 400 metrekarelik köy evinin kaba inşaatı kısa sürede tamamlanabiliyor.

İlçedeki Alparslan Türkeş Konteyner Kent'te inşası süren köy evi ve 3 katlı binanın kaba inşaatı bitti. Köy evi ve binada elektrik, altyapı, mantolama işleri tamamlandı, pencere ve dış kapı takıldı, boya işlemlerinde sona gelindi.

Fiber kompozit bloklarla yapılan deprem konutlarında sona gelindi

Proje koordinatörü Erkan Güngör, geri dönüşümden üretilen ürünün yerli olduğunu söyledi.

Köy evi ve 6 daireden oluşan binada çalışmaların sürdüğünü anlatan Güngör, şunları kaydetti:

"Haziran ortalarında başladık ve temelini attık. Şu an tüm karkas yapısı bitti. İç sıvaları, asma tavanları, dış cepheleri ve dış cephe doğramaları tamamlandı. Elektrik ve mekanik altyapı tesisatları bitti. Sadece yer döşemeleri kaldı. 10-15 gün gibi bir süre içerisinde kalan işlemleri tamamlayıp bitireceğiz."

"Tuğladan 10 kat daha mukavemetli,10 kat daha hafif"

Malzemenin içerisinde cam elyafı ve mineral tozu bulunduğunu aktaran Güngör, ürünün daha mukavemetli olduğunu ifade etti.

Fiber kompozit bloklarla yapılan deprem konutlarında sona gelindi

Ürünün montajının kısa sürede yapılabildiğini dile getiren Güngör, şu bilgileri verdi:

"Malzeme normal bir tuğladan 10 kat daha mukavametli, 10 kat daha hafif. Modüler birbirine geçmeli bir sistem olduğu için tek başına mukavemetli olmasına rağmen tünel kalıp gibi güçlüdür. Malzemenin kendisi yanmazdır. Bina oluştuktan sonra 10 şiddetindeki depreme ve 400 kilometre hızla esen kasırgalara dayanıklıdır."

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