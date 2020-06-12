Her biri 20 gramın üzerinde. Hem iri, hem de kendine özgü aroması ile iştah açıyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde büyük titizlikle yetiştirilen ve toplanan Lapseki isimli kiraz öylesine iri ki çay bardağına bile sığmıyor.

"Lapseki devi" olarak bilinen özel kirazlar uzun ömrü ile yurtdışında da ilgi görüyor.

Nadir kirazın 5 tonu ihraç ediliyor. Kiraz yetiştiriciliğinde önemli yere sahip.

Isparta'da da işleme tesisleri hareketli.

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte Isparta'dan 17 ülkeye kiraz ihracatı başladı. Titiz incelemelerden geçen kirazlar ihraç ediliyor.

Boylarına göre sınıflandırılan kirazlar, Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika'ya yollanıyor.