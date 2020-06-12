Hava sıcaklığının artmasıyla son günlerde Muğla ve Aydın bölgelerinde orman yangınları çıkmaya başladı.

Ödüllü yarışmalar düzenleniyor

Turistik ilçeler Bodrum, Milas ve Fethiye başta olmak üzere birçok bölgede çıkan yangına, hava ve karadan müdahale ediliyor. "Alev savaşçıları" olarak bilinen orman işçileri de zorlu arazi koşullarına rağmen alevlerin yayılmaması için adeta zamanla yarışıyor.

Sürekli hazırlıklı olmalarına önem verilen ekiplerin, iş başı eğitimleri zorlu geçiyor.

[Fotoğraf: AA ]

Eğitimlerde, ekip ruhunun oluşturulması, hızlı ve etkin müdahale amaçlanıyor. İşçilerin formlarını koruması için ödüllü yarışmalar düzenleniyor.

Hortum serme ve en erken su verme yarışmasında işçilerin sürekli hızlarını artırması sağlanıyor. 300 metre yangın söndürme hortumunu en erken yere seren ve suyu arazözden hortum ucuna en kısa sürede verenler çeyrek altınla ödüllendiriliyor.

[Fotoğraf: AA ]

En önemli unsur hız

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, orman yangınlarıyla mücadelede verilen eğitimlerin önemli olduğunu, yangınlara bilinçli ve hazır olmanın asli görevleri arasında yer aldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA ]

Eğitimlerin hem teorik hem de uygulamalı verildiğini anlatan Yaprak, "Hem kara hem de hava güçleriyle orman yangınlarına hazırız. Artık yangın mevsimi ve kritik dönemlere başladık. Yangına en kısa sürede müdahalede bulunabilmek için de iş başı eğitimlerimizi yapıyoruz" dedi.

Yaptıkları işin yüksek risk taşıdığını vurgulayan Yasin Yaprak, bu nedenle önceliklerinin çalışanların ve vatandaşların can güvenliği olduğunu ifade etti.

[Fotoğraf: AA ]

Hedefleri yangına ilk müdahale süresini 10 dakikaya indirmek

Her zaman göreve hazır şekilde beklediklerini belirten Yaprak, şöyle konuştu:

"Orman yangınlarıyla mücadele vatan savunması gibidir. Alev savaşçıları dediğimiz arkadaşlarım, büyük bir fedakarlıkla çalışıyor. Bazen uyumadan yangına müdahale eden arkadaşlarımız oluyor. Yangınlara önceki yıllarda 30 dakika olan ilk müdahale süresini Muğla Orman Bölge Müdürlüğü olarak 12 dakikaya indirdik. Hedefimiz 10 dakikaya . Bu nedenle bu eğitimlerle ekipler arasında koordinasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Bu yıl 74 orman yangını çıktı. 128 hektar alan yandı. 26 ziraat yangınında ise 93 hektar alan zarar gördü."

Muğla'nın büyük kısmının ormanlık alan olduğunu anlatan Yaprak, özellikle araçlardan izmarit atılmaması, ormanda ateş yakılmaması ve çöp bırakılmaması uyarısında bulundu.