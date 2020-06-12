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Erciyes'teki hortum kamerada
Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nde ortaya çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hortum, Tekir Göleti'ne ilerledikten sonra etkisini kaybetti.
Kayseri Erciyes'te iki gündür yer yer etkili olan yağış sırasında oteller bölgesinde hortum oluştu.
Cep telefonuyla kaydedilen hortum, oteller bölgesinden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Tekir Göleti'ne kadar ilerledikten sonra etkisini yitirdi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hortumla ilgili, "Erciyes Dağı'nda, dağdaki su yüzeyinin üstünde oluşan cumulonimbüs bulutu nedeniyle söz konusu hadise meydana gelmiştir" değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler: Hortum erciyes dağı erciyes'te hortumSon Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 13:16
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