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Şanlıurfa'da 35 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 35 bin 498 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasında Ceylanpınar ilçesindeki kamyonda gümrük kaçağı sigara olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonda dedektör köpekle yapılan aramada 35 bin 498 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Ekiplerce 5 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: şanlıurfa gümrük kaçağı sigaraSon Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 13:11
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