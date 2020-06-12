E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, COVID-19 salgını sürecinde yaklaşık 11 bin nüfus müdürlüğü personelinin 81 ilde kesintisiz hizmet verdiğini anlattı.

Nüfus müdürlüklerinin sokağa çıkma kısıtlamaları ve resmi tatillerde de görev yaptığını belirten Kart, "Salgın öncesi nüfus müdürlüklerimizde verilen günlük randevu sayımız 120 bindi. Normalleşme dönemiyle bu sayının yüzde 60'ına kadar ulaştık" dedi.

Ali Kart, pasaportun 81 ilde 801, sürücü belgesinin 808, kimlik ve diğer işlemlerin de 1054 noktada yapılabildiğini ifade ederek, randevu sistemiyle hizmet verdiklerini söyledi.

İşlemleri internet üzerinden yapın çağrısı

Normalleşme dönemi kapsamında hizmet vermeyi sürdüren nüfus müdürlüklerine COVID-19'a karşı bazı tedbirler aldıklarını anlatan Kart, vatandaşlara işlemlerini internet üzerinden yapmaları çağrısında bulundu.

Ali Kart, vatandaşların nüfus müdürlüklerindeki işlemleri öncesi araştırma yapması gerektiğini de belirterek, şöyle konuştu:

"Bu ön araştırma hem işlem sırasını kolaylaştıracak hem de işlemlerin yarım kalmasını engelleyecektir. Bazı işlemlerin rahatlıkla e-Devlet üzerinden yapılabildiğini salgın sürecinde gördük. Vatandaşlarımız, e-Devlet'ten nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgesini rahatlıkla alabilir, adres değişikliklerini yapabilirler. Nüfus müdürlüklerine gelinmesi gerekiyorsa maske, sosyal mesafe ve temizlik kurullarına uymalarını bekliyoruz."