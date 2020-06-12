Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Habur Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapacak bir tır, riskli olduğu değerlendirilerek x-ray tarama cihazına sevk edildi.

Piyasa değeri 17 milyon lira

Taramada, aracın dorsesinin alt bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Narkotik dedektör köpeği aracılığıyla yapılan detaylı aramada, araç dorsesinin alt bölümüne 2 adet mavi renkli bidon yerleştirildiği saptandı.

Bidonların içinde yapılan analiz sonucunda söz konusu maddenin sıvı metanfetamin cinsi uyuşturucu olduğu anlaşıldı.

Operasyon neticesinde Türkiye'ye sokulmak istenen yaklaşık 17 milyon lira değerinde, toplam 42 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucuya ve naklinde kullanılan tıra el konulurken araç sürücüsü gözaltına alındı.