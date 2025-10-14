Parçalı Bulutlu 15.4ºC Ankara
DHA 14.10.2025 17:09

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil bariyere çarptı: 1 ölü

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu’nda gişe bariyerine çarpan otomobil alev aldı, otomobil sürücü hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy mevkisi Edirne istikametinde H.D. idaresindeki otomobil, Fatih gişelerine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton bariyere çarparak alev almaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü H.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada hayatını kaybeden sürücünün cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ETİKETLER
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Trafik Kazası
