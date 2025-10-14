Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil bariyere çarptı: 1 ölü

Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy mevkisi Edirne istikametinde H.D. idaresindeki otomobil, Fatih gişelerine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton bariyere çarparak alev almaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü H.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada hayatını kaybeden sürücünün cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.