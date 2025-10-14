Kastamonu’da gıda denetimlerinde 90 işletmeye 11,6 milyon lira ceza

Kastamonu'da tüketici sağlığının korunması, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için denetimler sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalarda, 2025 yılının ilk 9 ayında 5 bin 598 denetim gerçekleştirildi.

Alo 174 hattına gelen 208 şikayetin değerlendirilerek gıdalardan alınan 253 numune analiz edildi. Çalışmalar neticesinde 90 işletmeye idari yaptırım ve 11 milyon 644 bin 539 lira ceza uygulandı ve 6 işletme hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Valilik, tüketicilerin korunmasına yönelik kontrollerin sürdürüleceğini vurguladı.