Samsun’da 1 ton kum midyesi kaçak avcılıktan kurtarıldı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerine bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ile birlikte yürüttükleri denetimlerde mevzuata aykırı şekilde kum midyesi avcılığı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Denetimlerde 3 kişiye idari para cezası uygulanırken, yasa dışı avcılıkta kullanılan 41 av aracına el konuldu. Ekiplerce ele geçirilen 1 ton kum midyesi, ekosistemin zarar görmemesi için yeniden denize bırakıldı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini aktardı.

Vatandaşlardan bu tür yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi için duyarlı olmaları ve şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri istendi.