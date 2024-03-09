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Türkiye
AA 09.03.2024 11:38

Kuzey Marmara Otoyolu'nda aşırı hıza 14 bin 258 lira ceza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafiği tehlikeye düşürecek şekilde hız yapan sürücüye 14 bin 258 lira ceza uygulandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda aşırı hıza 14 bin 258 lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarında, aşırı hız yapıp trafiği tehlikeye düşürecek şekilde seyreden araçla ilgili paylaşılan ve tepki çeken görüntüyü inceledi.

Tuzla Akfırat Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Park girişinin bulunduğu alanda kullanılan aracın plaka bilgilerinden kimliği belirlenen ve gözaltına alınan C.S.Ç'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 14 bin 258 lira para cezası kesildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edilen sürücü hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçu kapsamında işlem yapılacak.

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Kuzey Marmara Otoyolu Trafik
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