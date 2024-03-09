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Türkiye
TRT Haber 09.03.2024 10:40

30 ilde FETÖ operasyonu: 91 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde FETÖ'ye düzenlenen "Kıskaç-10" operasyonlarında 91 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

30 ilde FETÖ operasyonu: 91 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Aydın, Van, Mersin, Edirne, İzmir, Antalya, Kütahya, Bursa, Samsun, Kayseri, Sivas, Denizli, Konya, Diyarbakır, Tekirdağ, Gaziantep, Isparta, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Mardin, Ağrı, Şırnak, Hatay, Eskişehir, Çanakkale, Manisa ve Afyonkarahisar’da FETÖ'ye yönelik 5 gündür eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendiğini bildiren Yerlikaya, 91 şüphelinin yakalandığını söyledi.

KPSS sorularını usulsüz şekilde elde ettikleri belirlendi

Örgütün sözde askeri mahrem yapılanması, emniyet mahrem yapılanması ve güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları belirlenen şüphelilere ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, 2009 KPSS sınav sorularını usulsüz şekilde elde ettikleri ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu, çok miktarda Türk lirası, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu."

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