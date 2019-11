1960 yılında Kıbrıs adasının iki halkı arasında ortaklık temeline dayandırılan uluslararası antlaşmalar gereği "Kıbrıs Cumhuriyeti" kuruldu.

Silahlı Rum gruplar, Kıbrıs Türklerini yönetimden uzaklaştırmak istedi

Rumlara ait silahlı gruplar 1963'ten itibaren gerçekleştirilen saldırılarla Kıbrıs Türklerini, ülke yönetiminden baskı ve zulümle uzaklaştırmaya çalıştı.

Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklere karşı yürüttükleri saldırılar ve ambargolar 1963-1974 yıllarında artarak devam etti.

1967'de Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi kuruldu

Yunanistan'da 1967'de yönetimi ele geçiren askeri darbe yönetimi, Kıbrıs'ta Boğaziçi ve Geçitkale köylerine saldırılar düzenledi. Türkiye'nin anlaşmalardan doğan müdahale hakkını kullanacağı yönündeki ihtarı üzerine Yunanistan, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde adadan kuvvetlerini çekmek zorunda kaldı.

