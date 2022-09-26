Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Ege için fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]
Kuzey Ege'de yarın rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Kuzey Ege'de rüzgar yarın güneyden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtına, çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybedecek.
Etiketler: Fırtına Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Ege Bölgesi
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