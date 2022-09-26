Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te "barkod" dolandırıcılığı: 2 tutuklama
[Fotograf: AA]
Gaziantep'de internetten aldıkları benzer ürünlerin barkodlarını değiştirip kentteki mağazalara iade ederek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen iki kadın şüpheli tutuklandı.
Emniyetin yazılı açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, bazı kişilerin internetten benzerlerini alıp barkotlarını değiştirdikleri ürünleri firmanın kentteki mağazasına iade ederek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla ilgili çalışma başlattı.
Mağazadan ücret iadesi veya hediye çeki alarak 430 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen E.K. ve A.E.Y. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kadın zanlı tutuklandı.
Etiketler: Gaziantep Dolandırıcılık
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