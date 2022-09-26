Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kumar oynayan 123 kişiye 224 bin lira ceza
[Fotograf: AA]
İzmir Bornova'da kumar oynarken yakalanan 123 kişiye, 223 bin 737 lira para cezası kesildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere ve Beşyol mahallelerinde G.A. ve İ.A.'ya ait işletmelerde kumar oynatıldığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.
Bornova İlçe Jandarma ekiplerince, adreslere düzenlenen baskınlarda 123 kişi yakalandı. Bu kişilere 223 bin 737 lira idari ceza uygulandı.
Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el kondu. Şüpheliler G.A. ve İ.A. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Ruhsatsız tabanca ile yakalanan K.A. hakkında da adli işlem başlatıldı.
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