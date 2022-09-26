İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere ve Beşyol mahallelerinde G.A. ve İ.A.'ya ait işletmelerde kumar oynatıldığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.

Bornova İlçe Jandarma ekiplerince, adreslere düzenlenen baskınlarda 123 kişi yakalandı. Bu kişilere 223 bin 737 lira idari ceza uygulandı.

Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el kondu. Şüpheliler G.A. ve İ.A. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ruhsatsız tabanca ile yakalanan K.A. hakkında da adli işlem başlatıldı.