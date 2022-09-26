Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekipleri, konaklama tesislerindeki denetimlerine devam ediyor.

Tur minibüsü süsü verilen aracı fark eden ekipler, minibüsteki yabancı uyruklu kişilerin belge ve kimliklerinin olmadığını tespit etti.

İşlemler için İlçe Emniyet Merkezi'ne sevk edilen 85 düzensiz göçmen, buradan İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Gözaltına alınan Şoför İ.Y.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Yapılan otel denetimlerinde; kimlik bildirimi yapmayan ve konaklama belgesi olmadan konaklatan işletmelere de idari para cezası kesildi, işletmecileri gözaltına alındı.