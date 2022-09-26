Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 11:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adana'da kayalıklarda mahsur kalan kişi askeri helikopterle kurtarıldı
Adana’nın Aladağ ilçesinde, sarp kayalıklarda mahsur kalan bir kişi Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopter ile kurtarıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri personeli Adana’nın Aladağ ilçesindeki Köküt Yaylası mevkiinde mahsur kalan kişiyi kurtarmak için seferber oldu.
Sarp kayalıklarda kalan kişi Kara Kuvvetlerine ait helikopterle kurtarıldı. Kendisine ilk müdahale de helikopterdeki personel tarafından yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman ve her yerde asil milletimizin emrinde!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 26, 2022
Adana’nın Aladağ ilçesindeki Köküt Yaylası mevkisinde mahsur kalan bir vatandaşımız Kara Kuvvetlerimize ait helikopter ile kurtarıldı. pic.twitter.com/WtOZkvxSF5
Milli Savunma Bakanlığı o ana ilişkin görüntüleri "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman ve her yerde asil milletimizin emrindedir" notuyla paylaştı.
Etiketler: Adana Türk Silahlı Kuvvetleri
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