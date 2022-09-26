Türk Silahlı Kuvvetleri personeli Adana’nın Aladağ ilçesindeki Köküt Yaylası mevkiinde mahsur kalan kişiyi kurtarmak için seferber oldu.

Sarp kayalıklarda kalan kişi Kara Kuvvetlerine ait helikopterle kurtarıldı. Kendisine ilk müdahale de helikopterdeki personel tarafından yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman ve her yerde asil milletimizin emrinde!



Adana’nın Aladağ ilçesindeki Köküt Yaylası mevkisinde mahsur kalan bir vatandaşımız Kara Kuvvetlerimize ait helikopter ile kurtarıldı. pic.twitter.com/WtOZkvxSF5 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 26, 2022

Milli Savunma Bakanlığı o ana ilişkin görüntüleri "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman ve her yerde asil milletimizin emrindedir" notuyla paylaştı.