Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 11:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gişelerden geçerken plakasını kapatan sürücüye 946 lira ceza
[Fotograf: İHA]
TEM Otoyolu'nda ilerleyen motosiklet sürücüsünün arkasında bulunan bir kişi, Mahmutbey Gişeleri'nde ücret ödememek için eliyle motosikletin plakasını kapattı. Gişeleriden geçerken plakasını kapatan sürücüye 946 TL ceza kesildi.
Olay, dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu'nda meydana geldi.
Motosiklet üzerindeki 2 kişi, Mahmutbey Gişeleri'nden geçerek Beylikdüzü istikametine ilerledi. Gişelere ücret ödememek için motosikletin arkasında oturan yolcu, gişeden geçiş yapacakları esnada eliyle plakayı kapattı.
Motosikletin arkasında oturan yolcu, Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) noktalarında da aynı şekilde ceza yememek için plakayı eliyle kapattı.
Sürücüye “Tescil plakasının okunmaması için kapatmak” maddesinden 750 TL “Saygısızca araç kullanmak” maddesinden de 196 TL olmak üzere, toplamda 946 TL cezai işlem uyguladı.
Etiketler: Trafik
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