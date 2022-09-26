Olay, dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu'nda meydana geldi.

Motosiklet üzerindeki 2 kişi, Mahmutbey Gişeleri'nden geçerek Beylikdüzü istikametine ilerledi. Gişelere ücret ödememek için motosikletin arkasında oturan yolcu, gişeden geçiş yapacakları esnada eliyle plakayı kapattı.

Motosikletin arkasında oturan yolcu, Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) noktalarında da aynı şekilde ceza yememek için plakayı eliyle kapattı.

Sürücüye “Tescil plakasının okunmaması için kapatmak” maddesinden 750 TL “Saygısızca araç kullanmak” maddesinden de 196 TL olmak üzere, toplamda 946 TL cezai işlem uyguladı.