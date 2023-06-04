Kuvvetli yağış devam edecek mi? İşte yeni haftanın hava raporu...

Bulutlu ve yağışlı hava yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrederken, bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den "fırtına ve dolu" uyarısı

Haftanın ilk günü Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Sinop , Kastamonu, Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji, sağanak ile birlikte kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı görüleceğini aktardı.

Yetkililer, vatandaşlara sel, su baskınları ve yıldırım düşmesine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Üç büyükşehirde hava nasıl olacak?

Ankara'da gök gürültülü sağanaklar etkili olmaya devam edecek. İstanbul'da çarşamba gününe kadar yağış yok. İzmir'de de yağış beklenmiyor, 3 gün parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklık 3-6 derece arasında artacak

Sıcaklık yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında olacak. Hava sıcaklığı yurt genelindeyse 3 ila 6 derece artacak.