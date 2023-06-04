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Türkiye
AA 04.06.2023 15:34

AFAD'dan Ankara'ya uyarı: Dere yataklarından uzak durun

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürüyor. Yollarda su birikintileri oluştu, Beypazarı'nda dereler taştı. AFAD'dan da sağanağın akşam saatlerine kadar süreceği ve dere yataklarından uzak durulması uyarısı geldi.

AFAD'dan Ankara'ya uyarı: Dere yataklarından uzak durun

Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken Dikmen'in bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak nedeniyle yollara toprak ve taşlar sürüklendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Belediye ekipleri metro girişlerinde olası su baskınlarının önlenmesi amacıyla tedbir aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.

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Beypazarı'nda dereler taştı

İlçede dün başlayan yağış nedeniyle bazı dereler taşarken birçok bağ ve bahçe su altında kaldı.

Yolda kalan araçların sürücüleri zor anlar yaşadı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin tıkanan rögar ve su kanallarının açılması, yolların temizlenmesi için çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

AFAD'dan dere yataklarından uzak durulması uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Ankara'da yerel gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Paylaşımda, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması, taşkın riskine karşı dere yataklarından uzak durulması uyarılarında bulunuldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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