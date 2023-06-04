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Türkiye
AA 04.06.2023 14:55

Burdur'da dolandırıcılık operasyonunda 13 gözaltı

Burdur merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Burdur'da dolandırıcılık operasyonunda 13 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden kişisel bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Burdur, Mersin, Ankara, Afyonkarahisar, Samsun, İstanbul, Van, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin, soruşturma kapsamında 1 daire ve 3 otomobiline el konulduğu öğrenildi.

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Burdur Dolandırıcılık
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