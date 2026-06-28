Kuvvetli rüzgar nedeniyle 6 ilde denize girmek yasaklandı

Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, Saray ilçesindeki tüm plajlarda bugün denize girilmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Benzer şekilde Kırklareli Vize Kaymakamlığı da ilçedeki tüm sahillerde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere izin verilmeyeceğini açıkladı.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde de olumsuz koşullar nedeniyle denize giriş yasağı getirildi.

Ordu Valiliği, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle il genelindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığını şu ifadelerle duyurdu:

"Havanın rüzgarlı olması ve denizde oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı, Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararı doğrultusunda, bugün ilimiz genelinde denize girmek yasaklanmıştır."

Giresun'da da alınan kararla, vatandaşlar tarafından hassasiyetle riayet edilmesi gerektiği vurgulandı.

Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bugün ilçe genelinde denize girilmesinin yasaklandığını açıkladı.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor. Jandarma ekipleri de bölgede gün boyunca denetim gerçekleştirecek.