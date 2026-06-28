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Türkiye
AA 28.06.2026 09:52

Kuvvetli rüzgar nedeniyle 3 ilde denize girmek yasaklandı

Tekirdağ’ın Saray ilçesi, Kırklareli’nin Vize ilçesi ve Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denize girişler bir gün süreyle yasaklandı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle 3 ilde denize girmek yasaklandı

Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, Saray ilçesindeki tüm plajlarda bugün denize girilmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Benzer şekilde Kırklareli Vize Kaymakamlığı da ilçedeki tüm sahillerde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere izin verilmeyeceğini açıkladı.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde de olumsuz koşullar nedeniyle denize giriş yasağı getirildi.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor. Jandarma ekipleri de bölgede gün boyunca denetim gerçekleştirecek.

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