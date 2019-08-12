Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac mevsimi ile ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Erbaş, "Hac mevsimi boyunca 28 kardeşimiz vefat etti" dedi.

Başkan Erbaş, vefat edenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: AA