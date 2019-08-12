Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac mevsimi ile ilgili gazetecilere açıklama yaptı.
Erbaş, "Hac mevsimi boyunca 28 kardeşimiz vefat etti" dedi.
Başkan Erbaş, vefat edenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac mevsimi boyunca kutsal topraklarda Türk kafilelerinden 28 kişinin vefat ettiğini belirtti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac mevsimi ile ilgili gazetecilere açıklama yaptı.
Erbaş, "Hac mevsimi boyunca 28 kardeşimiz vefat etti" dedi.
Başkan Erbaş, vefat edenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
Kaynak: AA