Yılan, tarantula, iguana, bal arısı... Binlerce tropikal hayvan, kaçak yollarla Türkiye'ye sokuldu. Amaç, internet üzerinden hayvanları satışa çıkarmaktı.

Bin 208 hayvana el konuldu

İstanbul'da polis ihbar üzerine harekete geçti. 8 ayda 10 operasyon düzenlendi.

TRT Haber, operasyon görüntülerine ulaştı.

Operasyonlarda toplam bin 208 hayvana el konuldu. El konulan bal arılarının "Anadolu arısı" olduğu ortaya çıktı. Onlar da Ürdün'e satılacaktı.

Ancak polis, kaçakçıları havalimanında yakaladı. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber