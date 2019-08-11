Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yemen’in Aden şehrinde son günlerde yaşanan ve çok sayıda Yemenli kardeşimizin hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına neden olan silahlı çatışmalardan büyük endişe duyuyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

"Sözkonusu çatışmaların barış, dostluk ve dayanışma duygularının hakim olması gereken mübarek Kurban Bayramı sırasında da devam etmesi son derece üzüntü vericidir.

Yemen’de tüm taraflara, ülkedeki siyasi ve insani krizi daha da derinleştirecek adımlardan kaçınmaları ve sorunlara diyalog yoluyla çözüm aramaları çağrısında bulunuyoruz.

Türkiye, Yemen’de güvenlik ve istikrarın sağlanması, ayrıca ülkenin birlik ve bütünlüğünün muhafazası amacıyla yürütülen uluslararası çabalara verdiği desteği sürdürecektir."

Yemen'in geçici başkenti Aden'de meşru hükümete bağlı güçler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi arasında son 24 saatteki çatışmalarda en az 5 kişi ölmüş, 62'si ağır 119 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: TRT Haber