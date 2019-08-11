Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Aden'de taraflar arasında son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti, 62'si ağır 119 kişi yaralandı" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenler arasında 1 çocuğun da olduğu, yaralananların çoğunun sivillerden oluştuğu belirtildi.

Ne olmuştu?

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İran arasındaki görüşmelerin ardından Aden'de BAE destekli Hizam Emni güçlerine ait El-Cela Karargahı'na saldırı düzenlenmişti. Saldırıda ölenler, Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın mezarlıkta toprağa verildikten sonra civarda silahlı çatışma çıkmış, ölü ve yaralıların olduğu belirtilmişti.

Hizam Emni güçleri tarafından Maaşık Sarayı'na açılan yolların kapatıldığı o saatlerde, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da Aden semalarında görülmüştü.

Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani bin Berik konseye ait "Bağımsız Aden" kanalında yaptığı açıklamada, destekçilerine "Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyerek ele geçirmeleri" çağrısında bulunmuştu.

Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucunda geçici başkent Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirmişti.

Bugün sabah saatlerinde ise Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, meşru hükümete saldıran Birleşik Arap Emirlikleri destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne hava saldırısı düzenlemişti.

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi başta Maaşık Sarayı olmak üzere Aden'deki bazı bölgelerden çekilmeye başladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan bir yetkili de Güney Geçiş Konseyi'nin, koalisyonun bütün şartlarını kabul ettiğini söylemişti.

"Hükümetin Aden'de kalması tehlikeli"

Yemen'de hükümete bağlı güçleri Aden'i kaosa sürüklemekle suçlayan bin Berik, hükümetin Aden'de kalmasının tehlike oluşturduğunu öne sürüyor.

Yemen'de 2011'de başlayan halk ayaklanmaları sonrasında, Kuzey ve Güney Yemen'in birleştiği 1990 öncesindeki "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve Güney Hareketi adı altında ayrılıkçı hareket oluşmuştu.

Kaynak: AA