Yemen'de geçici başkent Aden'de meşru hükümete saldırarak birçok bölgeyi ele geçiren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Hareketi'ne Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından hava saldırısı düzenlendi.

Güney Hareketi çekilmeye başladı

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, ayrılıkçı Güney Hareketi başta Maaşık Sarayı olmak üzere Aden'deki bazı bölgelerden çekilmeye başladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan bir yetkili ise Güney Hareketi'nin, koalisyonun bütün şartlarını kabul ettiğini söyledi.

İran'la görüşme sonrası Aden karıştı

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden siyasi gözlemciler, BAE'nin Yemen'den çekileceğine dair açıklamaları ve İran ile ay başında sınır güvenliği konusunda yapılan ve bir mutabakat zaptıyla taçlandırılan görüşme sonrasında Hizam Emni güçlerinin Aden'deki operasyonu başlatarak kenti kontrolü altına almalarının önceden planlanmış bir strateji olduğunu ve gelişmelerden BAE'nin sorumlu olmadığı algısının verilmek istendiğini dile getiriyor.

Ne olmuştu?

BAE ile İran arasındaki görüşmelerin ardından Aden'de BAE destekli Hizam Emni güçlerine ait El-Cela Karargahı'na saldırı düzenlenmişti. Saldırıda ölenler, Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın mezarlıkta toprağa verildikten sonra civarda silahlı çatışma çıkmış, ölü ve yaralıların olduğu belirtilmişti.

Hizam Emni güçleri tarafından Maaşık Sarayı'na açılan yolların kapatıldığı o saatlerde, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da Aden semalarında görülmüştü.

Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani bin Berik konseye ait "Bağımsız Aden" kanalında yaptığı açıklamada, destekçilerine "Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyerek ele geçirmeleri" çağrısında bulunmuştu.

Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucunda geçici başkent Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirmişti.

Yemen'de hükümete bağlı güçleri Aden'i kaosa sürüklemekle suçlayan bin Berik, hükümetin Aden'de kalmasının tehlike oluşturduğunu öne sürüyor.

Yemen'de 2011'de başlayan halk ayaklanmaları sonrasında, Kuzey ve Güney Yemen'in birleştiği 1990 öncesindeki "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve Güney Hareketi adı altında ayrılıkçı hareket oluşmuştu.

Kaynak: Al Arabiya