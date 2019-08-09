Yemen'de meşru hükümetin geçici başkent olarak ilan ettiği Aden'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrlıkçı Güney Hareketi ile hükümet güçleri arasında çatışmalar ikinci gününe girdi.

Yerel kaynaklar, çatışmaların kentin birçok yerine yayıldığını söylerken, meşru hükümet geçici başkentte durumun kontrolü altında olduğunu duyurdu.

Gecenin geç saatlerinde çatışmaların uluslararası Aden Havalimanı'na yaklaşmasının ardından uçuşların durdurulduğu aktarıldı.

Hükümetten koalisyona çağrı

BAE destekli Güney Hareketi'nin Maaşık Sarayı'nı ele geçirmeye çalışması ile başlayan çatışmalar konusunda meşru Yemen hükümetinde de açıklama geldi.

Hükümet, koalisyon güçleri ile birlikte Aden'de yaşananlarla ilgili soruşturma yapmak üzere bir komisyon kurulacağını belirterek, hükümet güçlerinin saldırılara karşı koyacağını vurguladı.

Hükümet açıklamasında koalisyon güçlerine de çağrıda bulunularak, ayrılıkçı Güney Hareketi'ne çatışmaları durdurması için baskı yapılması istendi.

Aden'de tansiyon neden arttı?

Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında ay başında sınır güvenliği konusunda yapılan ve bir mutabakat zaptıyla taçlandırılan görüşmeden bu yana ülkenin güneyinde BAE tarafından desteklenen güçlere yönelik saldırılarda büyük artış gözlendi.

Bu görüşmenin akabinde Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden, 1 Ağustos'ta 49 kişinin yaşamını yitirdiği 2 saldırıya sahne oldu.

Şeyh Osman kentindeki emniyet merkezine bombalı araçla düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırıdan yaklaşık 1 saat sonra ise Husiler, El-Cela Karargahı'na Hizam Emni güçlerinin geçit töreni sırasında çifte saldırı düzenledi, 36 kişi yaşamını yitirdi.

Bu saldırılardan 1 gün sonra terör örgütü El-Kaide'nin Arap Yarımadası'ndaki uzantısı Ensar eş-Şeria militanlarının, Ebyen'e bağlı El-Mahfed ilçesinde Hizam Emni'ye ait karargah ve bazı askeri noktalara düzenlediği saldırılarda ise 17 kişi öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı.

El-Cela Karargahı'na geçen haftaki saldırıda ölenler için önceki gün düzenlenen cenaze töreninin ardından ise, Cumhurbaşkanlığı koruma güçleri ile Hizam Emni güçleri arasında Maaşık Sarayı çevresinde çatışma çıkmıştı.

BAE tarafından desteklenen ayrılıklı güçler, son zamanlarda artan saldırılardan meşru hükümet güçleri arasında yer alan Islah Partisi'ni suçluyor. Dün yaptıkları açıklamalarda da meşru hükümet ile Islah Partisi arasında ayrım yapmaya dikkat eden güçler, BAE'nin birçok ülkede hedef tahtasına oturttuğu İhvan takıntısının tekrar nüksettiği yorumlarını beraberinde getiriyor.

Kaynak: AFP, Arabi21