Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), "Katar'ın ürünlerini yasakladığı" gerekçesiyle geçtiğimiz ocak ayında Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) yaptığı şikayetten vazgeçtiğini açıkladı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Katar'ın BAE ürünlerine ayrımcı davranışlarından vazgeçesinin ardından" bu kararın alındığı belirtildi.

Katar'a ambargo

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve BAE, 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Daha sonra bu ülkeler, Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı.

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 26 Mayıs 2018'de yayımlanan genelgede, söz konusu 4 ülke menşeli tüm ürünlerin raflardan kaldırılması istenmişti.

Kaynak: AFP