İlginç kaza İspanya'nın başkenti Madrid'teki Barajas Uluslararası Havalimanı'nda yaşandı.

Önce beyaz bir araç pisti dikey geçip uçakların önünden yola girdi. Ardından sarı bir araç ve o araca doğru seyreden başka bir otomobil geldi.

İki araç kafa kafaya çarpıştı.

Kaynak: TRT Haber