Dünya
Uçak pistinde trafik kazası
09 Ağustos 2019 Cuma 09:53 - Son Güncelleme 09 Ağustos 2019 Cuma 10:12
İspanya'nın Madrid Havalimanında medyana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Uçakların kalkış ve iniş yaptığı pist üzerinde yaşanan kazanın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
İlginç kaza İspanya'nın başkenti Madrid'teki Barajas Uluslararası Havalimanı'nda yaşandı.
Önce beyaz bir araç pisti dikey geçip uçakların önünden yola girdi. Ardından sarı bir araç ve o araca doğru seyreden başka bir otomobil geldi.
İki araç kafa kafaya çarpıştı.
Kaynak: TRT Haber
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