Libya yerel medyasında yer alan haberlere göre, başkent Trablus'un güneydoğusunda yer alan Beni Velid'de halkla Halife Hafter milisleri arasında çatışma çıktı.

Beni Velid halkının, kentlerinin Trablus'a saldıran Hafter milisleri tarafından kullanılmasını istemediği belirtilirken, çatışmalarda ölen, yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.

Beni Velid lojistik destek güzergahında

Beni Velid kenti, başkent Trablus'un güneydoğusunda yer alıyor. Kent, Hafter milisleri tarafından cephelere desteğin sağlandığı önemli bir geçiş noktası konumunda.

Beni Velid ayrıca bir havaalanına sahip. Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, bu havaalanının askeri amaçlarla kullanıldığı belirtilmişti.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Batı Askeri Bölgesi komutanlarından Usame Cuveyli ise önceden insani durumlar için kullanılan havalimanının askeri gerekçeler, mühimmat ve paralı asker sevkiyatında kullanılmaya devam etmesi durumunda UMH birlikleri tarafından hedef alınacağı uyarısında bulunmuştu.

Marzuk'ta da Hafter'e isyan var

Libya'nın güney kenti Marzuk, başkent Trablus'u da ele geçirmek için çalışan Hafter milisleri tarafından bombalandı. Saldırıda 40'tan fazla kişi hayatını kaybederken, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) uluslararası soruşturma çağrısı yapmıştı.

Hafter milisleri, hava saldırısını kabul edip Marzuk kentinin Kal'a mahallesinde konuşlu Çad'lı muhalifleri hedef aldığını iddia etmişti.

Ancak hem UMH hem de Marzuk Belediyesi yayımladıkları açıklamalarda, hava saldırısının sivilleri hedef aldığını duyurmuştu.

Amaç UMH'ye desteği engellemek

Libya'nın güneyindeki Marzuk kenti 2019'un şubat ayında Hafter milisleri tarafından ele geçirildi. Ancak kent halkının önemli bir kesimi Hafter milislerinin kente girmesini kabul etmedi. Özellikle de Tebu kabilesi mensupları.

Kentte bu tarihten itibaren huzursuzluk baş gösterirken, zaman zaman çatışmalar çıktı. Tebu kabilesi, Hafter'i kentte kendi destekçilerini silahlandırarak, istikrarı bozmaya çalışmakla suçluyor.

Uzmanlar ise Hafter milislerinin, Tebu kabilesinin nüfuzlu olduğu kentte huzursuzluk çıkararak, kabilenin UMH birliklerine destek vermesini engellemeye çalıştığını söylüyor.

Bununlar birlikte Hafter milislerinin 40'tan fazla sivilin hayatını kaybettiği, 60'dan fazla sivilin de yaralandığı bu saldırı ile güneyde yeni bir cephe açtığı yorumlarını yapanlar da var.

Trablus önlerinde aylardır ilerleme sağlayamayan Hafter'in, doğrudan sivilleri hedef alarak UMH'ye herhangi bir desteğin cezalandırılacağı mesajını vermeye çalıştığı belirtliyor.

Kaynak: Eanlibya