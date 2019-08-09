Cammu Keşmir'in 72 özel statüsü kaldırıldı, İslam dünyası tepki gösterdi.

Ancak Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan’a karşı Hindistan’daki yönetime destek verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayın yapan Emirati gazetesi, Hindistan'ın Keşmir'e yönelik adımına ilişkin "daha fazla istikrar ve barışı teşvik edeceğine" yönelik bir rapor yayınladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hindistan Büyükelçisi , konunun Yeni Delhi yönetiminin iç meselesi olduğunu söyledi.

"Değişikliklerin yerel hükümette sosyal adaleti ve güvenliği artıracağı , daha fazla istikrar ve barışı teşvik edeceğini" savundu.

Kriz BM gündeminde

Keşmir Krizi Birleşmiş Milletlerin de gündemine taşındı.

Genel Sekreter Antonio Guterres, "Sorun, BM kararları doğrultusunda barışçıl yollarla çözülmelidir" açıklamasında bulundu.

Pakistan- Hindistan hattındaki kriz nedeniyle bölgede gerginlik sürüyor.

Pazar gününden bu yana devam eden abluka, bölge halkını endişelendirdi.

Sokağa çıkma yasağına rağmen gösteriler devam ediyor.

Olaylar sırasında 1 protestocu hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber