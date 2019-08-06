Libya'nın güney kenti Marzuk, geçtiğimiz gün başkent Trablus'u da ele geçirmek için çalışan Hafter milisleri tarafından bombalandı. Saldırıda 40'tan fazla kişi hayatını kaybederken, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) uluslararası soruşturma çağrısı yaptı.

Hafter milisleri, hava saldırısını kabul ederken, Marzuk kentinin Kal'a mahallesinde konuşlu Çad'lı muhalifleri hedef aldığını iddia etti.

Ancak hem UMH hem de Marzuk Belediyesi yayımladıkları açıklamalarda, hava saldırısının sivilleri hedef aldığını duyurdu.

Marzuk Belediyesi, sivillerin bombalanarak öldürülmesinin sorumluluğunu Hafter'e yüklerken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Arif Nayid'i de saldırıların önünü açmakla suçladı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği de (AB) saldırıyı kınayan açıklamalar yaparak, bunun savaş suçu mesabesinde olduğunu kaydetti.

Peki Hafter milisleri, daha önce kontrol altına aldıkları Marzuk kentini neden bombaladı?

Amaç UMH'ye desteği engellemek

Libya'nın güneyindeki Marzuk kenti şubat 2019'da Hafter milisleri tarafından ele geçirildi. Ancak kent halkının önemli bir kesimi Hafter milislerinin kente girmesini kabul etmedi. Özellikle de Tebu kabilesi mensupları.

Kentte bu tarihten itibaren huzursuzluk baş gösterirken, kentte zaman zaman çatışmalar yaşandı. Tebu kabilesi, Hafter'i kentte kendi destekçilerini silahlandırarak, istikrarı bozmaya çalışmakla suçluyor.

Uzmanlar ise Hafter milislerinin Tebu kabilesinin nüfuzlu olduğu kentte, huzursuzluk çıkartarak kabilenin UMH birliklerine destek vermesini engellemeye çalıştığını söylüyor.

Bununlar birlikte Hafter milislerinin 40'tan fazla sivilin hayatını kaybettiği, 60'dan fazla sivilin de yaralandığı bu saldırı ile güneyde yeni bir cephe açtığı yorumlarını yapanlar da var.

Trablus önlerinde aylardır bir ilerleme sağlayamayan Hafter'in, doğrudan sivilleri hedef alarak UMH'ye herhangi bir desteğin cezalandırılacağı mesajını vermeye çalıştığı belirtliyor.

Göçmenleri de vurmuştu

Ülkenin doğusundaki silahlı lider Hafter'in, bölgesel müttefiklerinden aldığı silah ve mühimmat desteğiyle sivil bölgeleri hedef alması uluslararası tepkiye neden oluyor.

Hafter'e bağlı savaş uçakları geçen ay başkent Trablus'un doğusundaki Tecura göçmen barınağını vurmuş, saldırıda farklı uyruklardan 60'tan fazla düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti.

Hastaneler hedefte

Libya'da Hafter'in sivil alanlara yönelik saldırılarında her geçen gün artış gözleniyor.

Hastane, ambulans ve diğer sivil alanlar, sıcak çatışmaların sürdüğü alanlardan uzakta yer almalarına rağmen hedef olmaktan kurtulamıyor.

Hafter milisleri, şuana kadar hastane ve sağlık çalışanlarını 37 defa hedef aldı.

Bunlardan 4'ünü savaş uçakları ile, 33'ünü ise top atışlarıyla vurdu.

Hafter milislerinin bu saldırılarında 11 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 33 sağlık çalışanı ise yaralandı.

Wing Loong 2: Sivil yerleşim yerlerini vuruyor

Hafter milislerine Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından verilen Wing Loong 2, Hafter milisleri tarafından sivil yerleşim alanları ve sivil uçuşların yapıldığı Mitiga Havalimanı'nın vurulmasında kullanılıyor.

Yerel kaynaklara göre, Wing Loong İHA'sının bugüne kadar düzenlediği saldırılarda onlarca sivilin hayatını kaybetti.

Kaynak: Al Jazeera, TRT Haber